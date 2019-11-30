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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Кардифф
Ноттингем Форест - Кардифф: обзор матча 30 ноября 2019
Ноттингем Форест
30.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
14'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Кардифф
67'
Желтая карточка
Г. Мадин
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Л. Томлин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-2-1-3
30
Самба
2
Фигейреду
14
Робинсон
6
Уорролл
2
Кэш
26
Уотсон
70
Силва
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
10
Амеоби
3-4-2
13
Этеридж
21
Пелтье
12
Беннетт
44
Флинт
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
10
Бакуна
7
Пак
17
Томлин
14
Мадин
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кардифф
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ноттингем Форест - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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