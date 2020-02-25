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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ноттингем Форест
Кардифф - Ноттингем Форест: обзор матча 25 февраля 2020
Кардифф
25.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ноттингем Форест
84'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Желтая карточка
Л. Бакуна
82'
70'
Желтая карточка
С. Амеоби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Алфа Семеду
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-3-1
12
Смитис
23
Моррисон
12
Беннетт
13
Патерсон
6
Волкс
7
Пак
30
Хойлетт
23
Мерфи
4-2-3
30
Самба
2
Кэш
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
70
Силва
26
Уотсон
11
Лолли
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Кардифф
Ноттингем Форест
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
12
Жоао Карвалью
АП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Кардифф - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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