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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ноттингем Форест
Суонси - Ноттингем Форест: обзор матча 14 сентября 2019
Суонси
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
85'
А. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ноттингем Форест
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
90'
+4
85'
ГОЛ! 0:1!
А. Семеду
Пас отдал
Л. Граббан
Желтая карточка
К. Робертс
70'
64'
Желтая карточка
С. Соу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
4-2-3-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
3
ван дер Хоорн
6
Родон
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
43
Целина
15
Раутледж
17
Борха
4-3-1-2
30
Самба
2
Кэш
6
Уорролл
20
Доусон
4
Рибейру
37
Адома
26
Уотсон
27
Соу
12
Карвалью
11
Граббан
10
Амеоби
Остались в запасе
Суонси
Ноттингем Форест
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Суонси - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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