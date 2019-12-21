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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 21 декабря 2019
Хаддерсфилд Таун
21.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
32'
К. Шиндлер
49'
С. Мунье
74'
Д. Уорролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорролл
Пас отдал
Д. Лолли
Желтая карточка
Д. Хогг
69'
66'
Желтая карточка
Б. Уотсон
Желтая карточка
Т. Чалоба
63'
57'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
Пас отдал
К. Грант
49'
39'
Желтая карточка
С. Соу
ГОЛ! 1:0!
К. Шиндлер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
5
Чема
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
3-2-2-1-2
94
Хадергьонай
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
99
Чалоба
2
Симпсон
7
Бакуна
6
Хогг
10
Качунга
9
Грант
9
Мунье
4-3-3
30
Самба
2
Кэш
6
Уорролл
2
Фигейреду
5
Чема
70
Силва
26
Уотсон
27
Соу
11
Лолли
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
1
Джоэл Коулмэн
ВР
Главный тренер
Ян Зиверт
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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