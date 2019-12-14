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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 14 декабря 2019
Ноттингем Форест
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 4
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
9'
Д. Роудс
13'
Д. Роудс
37'
Д. Роудс
45+3'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
45'
+3
ГОЛ! 0:4!
С. Флетчер
37'
ГОЛ! 0:3!
Д. Роудс
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
Пас отдал
А. Рич
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роудс
Пас отдал
С. Флетчер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-2-1-2
30
Самба
20
Доусон
6
Уорролл
14
Робинсон
2
Кэш
26
Уотсон
70
Силва
12
Карвалью
11
Граббан
10
Амеоби
4-4-2
25
Доусон
3
Фокс
12
Лис
3
Рич
2
Йорфа
21
Луонго
40
Харрис
2
Палмер
10
Беннэн
26
Флетчер
29
Роудс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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