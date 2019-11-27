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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 27 ноября 2019
Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 4
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Т. Фигейреду
81'
Л. Граббан
88'
Ж. Карвалью
90+1'
А. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Семеду
Пас отдал
С. Амеоби
88'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Карвалью
Пас отдал
Д. Босток
81'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граббан
Пас отдал
С. Амеоби
76'
Желтая карточка
Д. Босток
Желтая карточка
Д. Сковен
57'
52'
Желтая карточка
М. Кэш
Красная карточка
Л. Уоллас
50'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фигейреду
Пас отдал
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Куинз Парк Рейнджерс
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-2-1-1
1
Ламли
37
Ляйстнер
3
Уоллас
4
Болл
3
Мэннинг
34
Кейн
10
Эзе
21
Уэллс
4-3-3
30
Самба
2
Кэш
6
Уорролл
2
Фигейреду
14
Робинсон
37
Адома
70
Силва
26
Уотсон
11
Лолли
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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