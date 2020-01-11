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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ноттингем Форест
Рединг - Ноттингем Форест: обзор матча 11 января 2020
Рединг
11.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90+6'
Т. Фигейреду (АГ)
90+5'
Б. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Т. Блэкетт
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Фигейреду
90'
+6
Желтая карточка
Р. Кабрал
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Б. Уотсон
Пас отдал
Д. Уорролл
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уотсон
Желтая карточка
Я. Мейте
87'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Силва
Желтая карточка
Д. Свифт
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
2
Гантер
26
Мур
6
Блэкетт
5
Моррисон
25
Пеле
16
Адам
11
Мейте
14
Эджария
8
Свифт
9
Бэлдок
3-2-3-2
30
Самба
5
Чема
6
Уорролл
2
Фигейреду
2
Кэш
4
Рибейру
27
Соу
70
Силва
26
Уотсон
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Рединг
Ноттингем Форест
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Рединг - Ноттингем Форест
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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