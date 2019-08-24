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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 24 августа 2019
Фулхэм
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
83'
А. Митрович
4'
Л. Граббан
61'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
Желтая карточка
А. Камара
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
А. Адома
ГОЛ! 1:2!
А. Митрович
Пас отдал
А. Камара
83'
77'
Желтая карточка
Б. Самба
66'
Желтая карточка
А. Семеду
61'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граббан
Пас отдал
С. Амеоби
Желтая карточка
Г. Артер
50'
33'
Желтая карточка
С. Амеоби
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-3-1-2
13
Беттинелли
23
Брайан
3
Рим
26
Моусон
10
Кэрни
31
Артер
10
Йохансен
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
4-3-3
30
Самба
14
Робинсон
20
Доусон
6
Дженкинсон
6
Уорролл
27
Соу
70
Силва
26
Уотсон
11
Лолли
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4
Юри Рибейру
ЛЗ
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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