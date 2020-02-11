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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Чарльтон
Ноттингем Форест - Чарльтон: обзор матча 11 февраля 2020
Ноттингем Форест
11.02.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 1
Завершен
Чарльтон
24'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Чарльтон
66'
Желтая карточка
Д. Каллен
Желтая карточка
А. Дьякаби
47'
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тэйлор
Пас отдал
М. Сарр
21'
Желтая карточка
Д. Дэвис
21'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Ben Watson
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
6
Jason Pearce
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Michael Dawson
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-2-4-1-3
30
Самба
2
6
Уорролл
2
Фигейреду
13
Бонг
6
Дженкинсон
8
70
Силва
26
Уотсон
22
Йетс
27
Дьякаби
11
Лолли
19
Уокер
10
Уокер
3-2-3-2
12
Филлипс
2
Мэтьюз
15
Локьер
23
Сарр
6
45
Даути
50
Эзтюмер
24
Каллен
16
Дэвис
10
Хемед
33
Тэйлор
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Чарльтон
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Michael Dawson
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Маколи Бонн
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Michael Dawson
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Маколи Бонн
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Ноттингем Форест - Чарльтон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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