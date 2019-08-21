Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Ноттингем Форест
Чарльтон - Ноттингем Форест: обзор матча 21 августа 2019
Чарльтон
21.08.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
78'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Д. Прэтли
89'
89'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Адома
63'
Желтая карточка
С. Амеоби
Желтая карточка
Т. Локьер
55'
43'
Желтая карточка
Б. Уотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-2-1
14
Паррингтон
23
Сарр
15
Локьер
26
Филд
24
Каллен
17
Леко
3-2-3-2
49
Мурич
6
Дженкинсон
14
Робинсон
6
Уорролл
2
Кэш
20
Доусон
26
Уотсон
70
Силва
30
Семеду
10
Амеоби
11
Граббан
Остались в запасе
Чарльтон
Ноттингем Форест
13
Бен Амос
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
4
Юри Рибейру
ЛЗ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Чарльтон - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Вэлли
Новости команд
Все
Чарльтон
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+