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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Блэкберн
Ноттингем Форест - Блэкберн: обзор матча 01 января 2020
Ноттингем Форест
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
22'
Д. Лолли
25'
Л. Граббан (П)
55'
Л. Граббан
39'
С. Даунинг
71'
Д. Уорролл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Блэкберн
90'
+1
Желтая карточка
А. Белл
71'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Д. Уорролл
ГОЛ! 3:1!
Л. Граббан
Пас отдал
С. Амеоби
55'
Желтая карточка
С. Соу
45'
+1
39'
ГОЛ! 2:1!
С. Даунинг
Пас отдал
А. Армстронг
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Граббан
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
Пас отдал
М. Кэш
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-3
30
Самба
5
Чема
2
Фигейреду
6
Уорролл
2
Кэш
26
Уотсон
70
Силва
27
Соу
11
Граббан
11
Лолли
10
Амеоби
4-4-1-1
28
Уолтон
4
Адарабиойо
27
Трэвис
30
Эванс
17
Белл
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
19
Даунинг
17
Беннетт
22
Бреретон
10
Армстронг
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Блэкберн
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Гарри Чапмен
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ноттингем Форест - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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