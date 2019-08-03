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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Вест Бромвич
Ноттингем Форест - Вест Бромвич: обзор матча 03 августа 2019
Ноттингем Форест
03.08.2019, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
8'
М. Кэш
26'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Вест Бромвич
85'
Желтая карточка
Р. Сойерс
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
М. Кэш
Пас отдал
А. Адома
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-4-2
49
Мурич
14
Робинсон
6
Уорролл
20
Доусон
2
Кэш
70
Силва
37
Адома
26
Уотсон
30
Семеду
11
Лолли
11
Граббан
3-1-3-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
3
Гиббс
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
10
Кровинович
7
Зохоре
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вест Бромвич
4
Юри Рибейру
ЛЗ
13
Джордан Смит
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
13
Джордан Смит
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Ноттингем Форест - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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