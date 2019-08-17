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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 17 августа 2019
Ноттингем Форест
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
15'
Д. Лолли
22'
Л. Граббан
65'
М. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:0!
М. Доусон
Пас отдал
Т. Силва
65'
ГОЛ! 2:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Лолли
22'
15'
Желтая карточка
И. Суньич
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
Пас отдал
Б. Уотсон
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
4-3-3
49
Мурич
20
Доусон
14
Робинсон
6
Уорролл
2
Кэш
26
Уотсон
30
Семеду
27
Соу
11
Граббан
11
Лолли
10
Амеоби
4-1-3-1
1
Камп
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
16
Дэвис
20
Гарднер
21
Вильяльба
10
Юткевич
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
4
Юри Рибейру
ЛЗ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Остались в запасе
4
Юри Рибейру
ЛЗ
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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