Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 февраля 2020
Ноттингем Форест
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
12'
Д. Уорролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
76'
Желтая карточка
Д. Хагилл
63'
Желтая карточка
А. Ранхель
Желтая карточка
А. Дьякаби
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорролл
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
12
Жоао Карвалью
АП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
4-2-1-3
30
Самба
4
Рибейру
6
Уорролл
2
Фигейреду
2
Кэш
70
Силва
26
Уотсон
27
Дьякаби
11
Граббан
11
Лолли
10
Амеоби
3-2-2-2
4
Болл
22
Ранхель
24
Холл
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
8
Пью
10
Эзе
5
Барбе
9
Хагилл
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
47
Джек Кларк
ПВ
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
34
Тодд Кейн
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+