Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ноттингем Форест
Вест Бромвич - Ноттингем Форест: обзор матча 15 февраля 2020
Вест Бромвич
15.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
37'
К. Робинсон
65'
Т. Фигейреду (АГ)
45'
К. Бартли (АГ)
90+1'
М. Кэш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ноттингем Форест
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Кэш
Пас отдал
Б. Уотсон
Желтая карточка
М. Филлипс
75'
71'
Желтая карточка
Б. Самба
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Фигейреду
65'
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Бартли
40'
Желтая карточка
С. Соу
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
Пас отдал
М. Перейра
37'
27'
Желтая карточка
М. Кэш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Ноттингем Форест
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
3-1-2-1-2
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
14
Сойерс
10
Кровинович
10
Перейра
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
4-3-3
30
Самба
2
Кэш
6
Уорролл
2
Фигейреду
4
Рибейру
27
Соу
26
Уотсон
70
Силва
10
Амеоби
11
Граббан
11
Лолли
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
27
Адама Дьякаби
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Вест Бромвич - Ноттингем Форест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+