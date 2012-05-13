Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радек Черны - статистика

Завершил карьеру
18 февраля 1976 (50), Прага
#24 | Вратарь
187 см | 87 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
5
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Манчестер Сити
3 : 2
13.05.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.05.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
6 : 1
29.04.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
21.04.2012
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 0
14.04.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
11.04.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
08.04.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
31.03.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
3 : 1
24.03.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
21.03.2012
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Болтон
2 : 1
10.03.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.03.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
25.02.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкберн
3 : 2
11.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.02.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
2 : 2
01.02.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
21.01.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл
1 : 0
15.01.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
02.01.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Арсенал
1 : 0
31.12.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1 : 1
27.12.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
21.12.2011
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
18.12.2011
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
1 : 0
10.12.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.12.2011
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
2 : 1
26.11.2011
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+