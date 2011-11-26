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Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 26 ноября 2011
Норвич Сити
26.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
15'
Р. Мартин
74'
Г. Холт
59'
Л. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Ноутон
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
А. Бузаки
️️️️
Ш. Дерри
ГОЛ! 2:1!
Г. Холт
Пас отдал
В. Хулахан
Замена
Г. Холт
️️️️
С. Джексон
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Пилкингтон
ГОЛ! 1:1!
Л. Янг
Пас отдал
Д. Макки
Замена
К. Ноутон
️️️️
Р. Де Лат
Замена
Д. Ботройд
️️️️
К. Хилл
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
2
Де Лат
23
Тирней
25
Барнетт
4
Джонсон
48
Крофтс
13
Пилкингтон
16
Сурман
11
Джексон
20
Морисон
3-2-4-1
24
Черны
35
Фердинанд
6
Хилл
2
Траоре
36
Янг
39
Гэббидон
12
Макки
4
Дерри
18
Форлин
98
Райт-Филлипс
22
Хельгусон
2
Де Лат
26
Ноутон
26
Ноутон
2
Де Лат
13
Пилкингтон
14
Хулахан
14
Хулахан
13
Пилкингтон
11
Джексон
27
Холт
27
Холт
11
Джексон
98
Райт-Филлипс
24
Смит
24
Смит
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
14
Бузаки
14
Бузаки
4
Дерри
6
Хилл
23
Ботройд
23
Ботройд
6
Хилл
Остались в запасе
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Деклан Радд
ВР
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
15
Дэвид Фокс
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
17
Фитц Холл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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