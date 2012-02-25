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Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 25 февраля 2012
Куинз Парк Рейнджерс
25.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
7'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Желтая карточка
К. Бэйрд
Замена
А. Бузаки
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Д. Этуху
️️️️
Э. Джонсон
Замена
Д. Дафф
️️️️
Б. Руис
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мерфи
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Тайво
Желтая карточка
Й. Риисе
Желтая карточка
М. Дембеле
Вторая желтая
С. Диаките
Желтая карточка
С. Диаките
20'
Желтая карточка
П. Погребняк
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Пас отдал
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
32
Самба Диаките
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
31
Мэттью Сандерс
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
0
Тайво
35
Фердинанд
6
Хилл
5
Онуоха
8
Бартон
98
Райт-Филлипс
12
Макки
49
Таарабт
32
Диаките
25
Замора
4-3-3
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
6
Риисе
2
Демпси
8
Дембеле
13
Мерфи
22
Руис
88
Погребняк
17
Джонсон
0
Тайво
2
Траоре
2
Траоре
0
Тайво
98
Райт-Филлипс
14
Бузаки
14
Бузаки
98
Райт-Филлипс
13
Мерфи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
13
Мерфи
17
Джонсон
20
Этуху
20
Этуху
17
Джонсон
22
Руис
16
Дафф
16
Дафф
22
Руис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
31
Мэттью Сандерс
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэттью Сандерс
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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