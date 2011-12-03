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Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 03 декабря 2011
Куинз Парк Рейнджерс
03.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
20'
Х. Хельгусон
81'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Желтая карточка
С. Рид
Замена
П. Шарнер
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
П. Одемвингие
Замена
С. Тчои
️️️️
Г. Дорранс
Замена
А. Бузаки
️️️️
Д. Ботройд
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Томас
Желтая карточка
Д. Томас
Желтая карточка
Ш. Лонг
ГОЛ! 1:0!
Х. Хельгусон
Пас отдал
Д. Бартон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Куинз Парк Рейнджерс
43
Элвийс Путнинс
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-4-2
24
Черны
39
Гэббидон
2
Траоре
35
Фердинанд
36
Янг
18
Форлин
98
Райт-Филлипс
12
Макки
8
Бартон
22
Хельгусон
23
Ботройд
4-5-1
12
Фостер
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
3
Шори
7
Моррисон
11
Брант
21
Мулумбу
18
Дорранс
7
Томас
7
Лонг
23
Ботройд
14
Бузаки
14
Бузаки
23
Ботройд
21
Мулумбу
20
Шарнер
20
Шарнер
21
Мулумбу
18
Дорранс
22
Тчои
22
Тчои
18
Дорранс
7
Томас
27
Одемвингие
27
Одемвингие
7
Томас
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
43
Элвийс Путнинс
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
43
Элвийс Путнинс
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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