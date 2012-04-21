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Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм: обзор матча 21 апреля 2012
Куинз Парк Рейнджерс
21.04.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
24'
А. Таарабт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
С. Паркер
Желтая карточка
К. Хилл
Вторая желтая
А. Таарабт
Желтая карточка
Н. Онуоха
Замена
А. Бузаки
️️️️
С. Диаките
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
А. Леннон
️️️️
Сандро
Желтая карточка
А. Таарабт
ГОЛ! 1:0!
А. Таарабт
Желтая карточка
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
32
Самба Диаките
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
30
Сандро
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
0
Тайво
35
Фердинанд
6
Хилл
5
Онуоха
32
Диаките
4
Дерри
8
Бартон
49
Таарабт
12
Макки
25
Замора
4-2-3-1
24
Фридель
2
Уокер
36
Галлас
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
8
Паркер
10
Модрич
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
9
Дефо
32
Диаките
14
Бузаки
14
Бузаки
32
Диаките
32
Ассу-Экотто
3
Роуз
3
Роуз
32
Ассу-Экотто
30
Сандро
12
Леннон
12
Леннон
30
Сандро
8
Паркер
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
8
Паркер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
24
Радек Черны
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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