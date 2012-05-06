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Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 06 мая 2012
Куинз Парк Рейнджерс
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
90'
Д. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Сиссе
Пас отдал
А. Фердинанд
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Ш. Дерри
Замена
Д. Ботройд
️️️️
Б. Замора
Замена
К. Джонс
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Д. Сиссе
️️️️
А. Бузаки
Замена
Р. Шоттон
️️️️
М. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЛП
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ПЗ
36
Марк Уилсон
ЛП
19
Рикардо Фуллер
ЦП
5
Рори Делап
ЦП
35
Кэмерон Джером
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
0
Тайво
35
Фердинанд
6
Хилл
5
Онуоха
14
Бузаки
4
Дерри
49
Таарабт
8
Бартон
12
Макки
25
Замора
4-4-2
29
Соренсен
4
Апсон
6
Хут
17
Шоукросс
12
Уилэн
35
Джером
19
Фуллер
5
Делап
36
Уилсон
19
Уолтерс
15
Крауч
4
Дерри
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
25
Замора
23
Ботройд
23
Ботройд
25
Замора
14
Бузаки
12
Сиссе
12
Сиссе
14
Бузаки
36
Уилсон
5
Шоттон
5
Шоттон
36
Уилсон
19
Фуллер
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
19
Фуллер
35
Джером
9
Джонс
9
Джонс
35
Джером
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
24
Радек Черны
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
17
Фитц Холл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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