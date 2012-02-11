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Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 11 февраля 2012
Блэкберн
11.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
15'
Я. Айегбени
23'
С. Н'Зонзи
45+4'
Н. Онуоха (АГ)
71'
Д. Макки
90+1'
Д. Макки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Макки
Пас отдал
А. Таарабт
Замена
Д. Гудвилли
️️️️
Я. Айегбени
Желтая карточка
Д. Макки
ГОЛ! 3:1!
Д. Макки
Пас отдал
Т. Тайво
Замена
Д. Макки
️️️️
А. Бузаки
Замена
А. Модест
️️️️
М. Формика
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
А. Хэнли
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Онуоха
+4
ГОЛ! 2:0!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
Я. Айегбени
Пас отдал
С. Н'Зонзи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
33
Мауро Формика
АП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
4-1-3-1-1
17
Робинсон
4
Хэнли
24
Данн
13
Ольссон
16
Орр
16
Лоу
30
Хойлетт
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
33
Формика
24
Айегбени
3-2-4-1
30
Кенни
2
Траоре
5
Онуоха
17
Холл
35
Фердинанд
0
Тайво
14
Бузаки
8
Бартон
98
Райт-Филлипс
49
Таарабт
25
Замора
24
Айегбени
25
Гудвилли
25
Гудвилли
24
Айегбени
30
Хойлетт
3
Хэнли
3
Хэнли
30
Хойлетт
33
Формика
27
Модест
27
Модест
33
Формика
14
Бузаки
12
Макки
12
Макки
14
Бузаки
Остались в запасе
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
31
Марк Банн
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Блэкберн - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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