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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 февраля 2012
Астон Вилла
01.02.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45'
Д. Бент
79'
Ч. Н'Зогбиа
12'
Д. Сиссе
29'
С. Уорнок (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Сиссе
ГОЛ! 2:2!
Ч. Н'Зогбиа
Пас отдал
С. Петров
Замена
Х. Эфрейм
️️️️
Ш. Дерри
Замена
Б. Беннэн
️️️️
К. Кларк
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Халси
Желтая карточка
Л. Янг
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
Пас отдал
А. Хаттон
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Уорнок
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Роб Халси
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
31
Анджело Баланта
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-3-2
24
Гивен
21
Хаттон
3
Куэльяр
22
Данн
3
Уорнок
26
Кларк
19
Петров
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
10
Бент
7
Кин
4-4-2
30
Кенни
36
Янг
5
Онуоха
35
Фердинанд
0
Тайво
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
8
Бартон
12
Макки
12
Сиссе
20
Халси
26
Кларк
10
Беннэн
10
Беннэн
26
Кларк
4
Дерри
22
Эфрейм
22
Эфрейм
4
Дерри
20
Халси
24
Смит
24
Смит
20
Халси
12
Сиссе
9
Македа
9
Македа
12
Сиссе
Остались в запасе
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
31
Анджело Баланта
ЦФ
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
31
Анджело Баланта
ЦФ
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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