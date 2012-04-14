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Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 апреля 2012
Вест Бромвич
14.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
22'
Г. Дорранс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
П. Шарнер
️️️️
Д. Томас
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Тайво
Замена
Х. Хельгусон
️️️️
А. Таарабт
Желтая карточка
Г. Дорранс
Замена
К. Эндрюс
️️️️
Г. Дорранс
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Фортуне
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Ш. Дерри
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 1:0!
Г. Дорранс
Пас отдал
П. Одемвингие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джером Томас
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
18
Дорранс
21
Мулумбу
7
Томас
11
Брант
27
Одемвингие
32
Фортуне
4-5-1
30
Кенни
5
Онуоха
6
Хилл
35
Фердинанд
0
Тайво
12
Макки
4
Дерри
32
Диаките
49
Таарабт
8
Бартон
25
Замора
7
Томас
20
Шарнер
20
Шарнер
7
Томас
18
Дорранс
42
Эндрюс
42
Эндрюс
18
Дорранс
32
Фортуне
7
Лонг
7
Лонг
32
Фортуне
0
Тайво
2
Траоре
2
Траоре
0
Тайво
4
Дерри
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
49
Таарабт
22
Хельгусон
22
Хельгусон
49
Таарабт
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Акош Бузаки
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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