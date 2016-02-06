|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|07.05.2016
|81' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Борнмут (Борнмут)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|16.04.2016
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:3
|Вест Хэм (Лондон)
|01.03.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|13.02.2016
|82' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.02.2016
|90' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|13.01.2016
|1' -71'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|03.01.2016
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.12.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:4
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2015
|85' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:3
|Лестер (Лестер)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|07.12.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|3:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.11.2015
|74' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|4:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.11.2015
|78' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|6:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Челси (Лондон)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)