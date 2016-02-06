Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Леон Осман - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Леон
    Фамилия Осман
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1981 (41 год)
    Рост 173
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    07.05.2016 81' -90' Лестер (Лестер) 3:1 Эвертон (Ливерпуль)
    30.04.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Борнмут (Борнмут)
    20.04.2016 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    16.04.2016 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    19.03.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Арсенал (Лондон)
    05.03.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:3 Вест Хэм (Лондон)
    01.03.2016 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Эвертон (Ливерпуль)
    13.02.2016 82' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.02.2016 90' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:3 Эвертон (Ливерпуль)
    03.02.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    24.01.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Суонси (Суонси)
    16.01.2016 Был в запасе Челси (Лондон) 3:3 Эвертон (Ливерпуль)
    13.01.2016 1' -71' Манчестер Сити (Манчестер) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    03.01.2016 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Тоттенхэм (Лондон)
    28.12.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:4 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.12.2015 85' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    19.12.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:3 Лестер (Лестер)
    12.12.2015 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    07.12.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    28.11.2015 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 3:3 Эвертон (Ливерпуль)
    21.11.2015 74' -90' Эвертон (Ливерпуль) 4:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    07.11.2015 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    01.11.2015 78' -90' Эвертон (Ливерпуль) 6:2 Сандерленд (Сандерленд)
    24.10.2015 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    17.10.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:3 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    04.10.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    28.09.2015 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Эвертон (Ливерпуль)
    19.09.2015 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    12.09.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Челси (Лондон)
    23.08.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    15.08.2015 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:3 Эвертон (Ливерпуль)
    08.08.2015 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    • Читайте нас: 
    11