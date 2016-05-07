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АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 07 мая 2016
Лестер
07.05.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
5'
Д. Варди
33'
Э. Кинг
65'
Д. Варди (П)
88'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
90'
88'
ГОЛ! 3:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Д. Гибсон
81'
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Баркли
Пенальти не реализован!
Д. Варди
72'
71'
Желтая карточка
Д. Гибсон
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олбрайтон
67'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Варди
65'
63'
Замена
К. Миральяс
️️️️
У. Ниасс
63'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Т. Клеверли
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
62'
49'
Желтая карточка
Т. Клеверли
44'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
ГОЛ! 2:0!
Э. Кинг
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Э. Кинг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
27
Василевски
5
Морган
2
Симпсон
91
Канте
10
Кинг
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-4-2
1
Жоэль
3
Бэйнс
6
Стоунз
28
Пеннингтон
16
Овьедо
12
Леннон
16
МакКарти
8
Клеверли
6
Баркли
9
Лукаку
14
Ниасс
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
11
Олбрайтон
27
Шлупп
27
Шлупп
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
8
Клеверли
24
Гибсон
24
Гибсон
8
Клеверли
6
Баркли
21
Осман
21
Осман
6
Баркли
14
Ниасс
87
Миральяс
87
Миральяс
14
Ниасс
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
26
Киран Доуэлл
АП
1
Тим Ховард
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Тим Ховард
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Лестер - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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