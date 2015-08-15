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Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 15 августа 2015
Саутгемптон
15.08.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Эвертон
20'
Р. Лукаку
44'
Р. Лукаку
82'
Р. Баркли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
87'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Лукаку
86'
Замена
Т. Браунинг
️️️️
Б. Гэллоуэй
82'
ГОЛ! 0:3!
Р. Баркли
Пас отдал
Ш. Коулмен
79'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Коне
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
78'
Желтая карточка
С. Дэвис
76'
74'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ш. Лонг
71'
Желтая карточка
О. Ромеу
48'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Тадич
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Баркли
44'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Г. Пелле
37'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Коне
Желтая карточка
М. Таргетт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
10
Стивен Дэвис
ОП
7
Шейн Лонг
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Стекеленбург
23
Таргетт
6
Фонте
4
Йошида
21
Соареш
2
Ваньяма
10
Дэвис
7
Лонг
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
4-2-3-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
22
Гэллоуэй
16
МакКарти
18
Бэрри
2
Коне
6
Баркли
8
Клеверли
9
Лукаку
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Тадич
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Тадич
7
Лонг
16
Родригес
16
Родригес
7
Лонг
22
Гэллоуэй
3
Браунинг
3
Браунинг
22
Гэллоуэй
2
Коне
14
Нейсмит
14
Нейсмит
2
Коне
9
Лукаку
10
Деулофеу
10
Деулофеу
9
Лукаку
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Футбол 1
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