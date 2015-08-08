Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Уотфорд
Эвертон - Уотфорд: обзор матча 08 августа 2015
Эвертон
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
76'
Р. Баркли
86'
А. Коне
14'
М. Лаюн
83'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уотфорд
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Р. Лукаку
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Коне
Пас отдал
Р. Лукаку
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
О. Игало
Пас отдал
Т. Дини
79'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
В. Бехрами
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
77'
ГОЛ! 1:1!
Р. Баркли
Пас отдал
А. Коне
76'
74'
Замена
О. Игало
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
66'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
А. Коне
️️️️
Б. Гэллоуэй
63'
59'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
М. Лаюн
Желтая карточка
Ш. Коулмен
54'
42'
Желтая карточка
Т. Дини
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Уотфорд
29
Рене Гилмартин
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
22
Гэллоуэй
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
8
Клеверли
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
9
Лукаку
87
Миральяс
3-3-3-1
1
Гомес
4
Предль
20
Кэткарт
19
Лаюн
12
Ньом
6
Капу
25
Холебас
14
Хурадо
21
Анья
85
Бехрами
14
Дини
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
9
Лукаку
14
Нейсмит
14
Нейсмит
9
Лукаку
22
Гэллоуэй
2
Коне
2
Коне
22
Гэллоуэй
19
Лаюн
44
Паредес
44
Паредес
19
Лаюн
85
Бехрами
26
Уотсон
26
Уотсон
85
Бехрами
14
Хурадо
9
Игало
9
Игало
14
Хурадо
Остались в запасе
Эвертон
Уотфорд
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Рене Гилмартин
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
29
Рене Гилмартин
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эвертон - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Уотфорд
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+