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Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 октября 2015
Эвертон
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
М. Шнейдерлен
22'
А. Эррера
62'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
81'
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Эррера
74'
Замена
М. Кэррик
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Леннон
73'
Желтая карточка
Р. Лукаку
70'
62'
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Пас отдал
А. Эррера
52'
Желтая карточка
М. Рохо
50'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
46'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
Замена
А. Коне
️️️️
С. Нейсмит
46'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
22'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Эррера
Пас отдал
М. Рохо
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
К. Смоллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
22
Гэллоуэй
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
12
Леннон
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
36
Дармиан
4
Джонс
6
Смоллинг
5
Рохо
14
Шнейдерлен
21
Эррера
31
Швайнштайгер
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
12
Леннон
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Леннон
14
Нейсмит
2
Коне
2
Коне
14
Нейсмит
21
Эррера
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Эррера
31
Швайнштайгер
16
Кэррик
16
Кэррик
31
Швайнштайгер
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1, Россия 2
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