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АПЛ 2026/2027
Суонси - Эвертон
Суонси - Эвертон: обзор матча 19 сентября 2015
Суонси
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Эвертон
90'
+4
Красная карточка
К. Миральяс
90'
+2
Замена
К. Миральяс
️️️️
Р. Баркли
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Айю
87'
Замена
Эдер
️️️️
Б. Гомис
81'
Желтая карточка
А. Айю
80'
74'
Желтая карточка
Т. Браунинг
65'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Коне
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Г. Сигурдссон
61'
56'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Д. Корк
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
6
Фернандес
26
Ноутон
4
Корк
26
Шелви
10
Монтеро
24
Айю
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-3-3
1
Ховард
3
Браунинг
19
Ягиелка
6
Стоунз
22
Гэллоуэй
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
14
Нейсмит
9
Лукаку
2
Коне
10
Сигурдссон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
24
Айю
77
Барроу
77
Барроу
24
Айю
18
Гомис
24
Эдер
24
Эдер
18
Гомис
2
Коне
10
Деулофеу
10
Деулофеу
2
Коне
6
Баркли
87
Миральяс
87
Миральяс
6
Баркли
Остались в запасе
Суонси
Эвертон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Гарри Монк
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Суонси - Эвертон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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