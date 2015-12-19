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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 19 декабря 2015
Эвертон
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
32'
Р. Лукаку
89'
К. Миральяс
27'
Р. Марез (П)
64'
Р. Марез (П)
69'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
ГОЛ! 2:3!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Баркли
89'
87'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Варди
83'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Р. Марез
82'
Желтая карточка
М. Василевски
Замена
А. Леннон
️️️️
Ж. Деулофеу
74'
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Коне
74'
71'
Замена
Н. Дайер
️️️️
М. Олбрайтон
69'
ГОЛ! 1:3!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Варди
Желтая карточка
Т. Ховард
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Марез
Желтая карточка
Р. Мори
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
32'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Эвертон
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
26
Мори
23
Коулмен
6
Баркли
18
Бэрри
8
Клеверли
2
Коне
10
Деулофеу
9
Лукаку
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
27
Василевски
5
Морган
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
10
Кинг
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
10
Деулофеу
12
Леннон
12
Леннон
10
Деулофеу
2
Коне
87
Миральяс
87
Миральяс
2
Коне
26
Марез
2
Де Лат
2
Де Лат
26
Марез
11
Олбрайтон
12
Дайер
12
Дайер
11
Олбрайтон
9
Варди
11
Ульоа
11
Ульоа
9
Варди
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Эвертон - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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