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Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 01 ноября 2015
Эвертон
01.11.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
6 : 2
Завершен
Сандерленд
19'
Ж. Деулофеу
31'
А. Коне
55'
С. Коатес (АГ)
60'
Р. Лукаку
62'
А. Коне
76'
А. Коне
45+4'
Д. Дефо
50'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
90'
+1
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Лукаку
78'
ГОЛ! 6:2!
А. Коне
Пас отдал
Р. Лукаку
76'
75'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
С. Флетчер
Замена
К. Миральяс
️️️️
Ж. Деулофеу
65'
64'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Йедлин
ГОЛ! 5:2!
А. Коне
Пас отдал
Д. МакКарти
62'
ГОЛ! 4:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
60'
58'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
С. Коатес
55'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
54'
Желтая карточка
Д. Стоунз
53'
50'
ГОЛ! 2:2!
С. Флетчер
Пас отдал
П. ван Анхолт
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Дефо
Пас отдал
С. Коатес
38'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:0!
А. Коне
Пас отдал
Р. Лукаку
31'
Замена
Б. Гэллоуэй
️️️️
Б. Овьедо
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
А. Коне
19'
18'
Желтая карточка
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
16
Овьедо
6
Стоунз
26
Мори
23
Коулмен
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
9
Лукаку
10
Деулофеу
2
Коне
3-3-2-2
25
Пантилимон
2
Йедлин
30
Браун
4
Коатес
2
Джонс
6
М'Вила
15
ван Анхолт
11
Джонсон
6
Каттермол
9
Дефо
26
Флетчер
16
Овьедо
22
Гэллоуэй
22
Гэллоуэй
16
Овьедо
9
Лукаку
21
Осман
21
Осман
9
Лукаку
10
Деулофеу
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Деулофеу
6
Каттермол
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Каттермол
2
Йедлин
7
Ларссон
7
Ларссон
2
Йедлин
26
Флетчер
20
Уотмор
20
Уотмор
26
Флетчер
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
1
Жоэль
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Вито Манноне
ВР
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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