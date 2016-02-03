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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 03 февраля 2016
Эвертон
03.02.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
23'
А. Леннон
88'
Р. Баркли (П)
90+4'
Р. Баркли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Баркли
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Д. Ласселлс
88'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Баркли
88'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
74'
61'
Желтая карточка
Д. Шелви
55'
Замена
А. Митрович
️️️️
А. Савье
45'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
П. Дамметт
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
45'
44'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ч. Мбемба
ГОЛ! 1:0!
А. Леннон
Пас отдал
Т. Клеверли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Эвертон
36
Индржих Станек
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-5-1
1
Жоэль
16
Овьедо
19
Ягиелка
26
Мори
23
Коулмен
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
8
Клеверли
12
Леннон
9
Лукаку
4-3-1-2
33
Эллиот
2
Колоччини
22
Янмат
99
Мбемба
14
Дамметт
26
Шелви
17
Сиссоко
23
Вейналдум
25
Таунсенд
22
Перес
6
Савье
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
14
Дамметт
17
Ааронс
17
Ааронс
14
Дамметт
99
Мбемба
24
Ласселлс
24
Ласселлс
99
Мбемба
6
Савье
9
Митрович
9
Митрович
6
Савье
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
36
Индржих Станек
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 00:40)
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