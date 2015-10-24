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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 24 октября 2015
Арсенал
24.10.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
34'
О. Жиру
36'
Л. Косиельни
42'
Р. Баркли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
90'
+3
Вторая желтая
Г. Бэрри
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Санчес
88'
88'
Замена
А. Коне
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
80'
68'
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
О. Жиру
67'
64'
Желтая карточка
Г. Бэрри
51'
Замена
Р. Мори
️️️️
Ф. Ягиелка
42'
ГОЛ! 2:1!
Р. Баркли
ГОЛ! 2:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
С. Касорла
36'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
34'
Желтая карточка
Ф. Коклен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-2-2-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
22
Гэллоуэй
16
МакКарти
18
Бэрри
12
Леннон
6
Баркли
9
Лукаку
10
Деулофеу
4
Санчес
3
Гиббс
3
Гиббс
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
20
Фламини
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
19
Ягиелка
26
Мори
26
Мори
19
Ягиелка
23
Коулмен
2
Коне
2
Коне
23
Коулмен
12
Леннон
87
Миральяс
87
Миральяс
12
Леннон
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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