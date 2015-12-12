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Норвич Сити - Эвертон
Норвич Сити - Эвертон: обзор матча 12 декабря 2015
Норвич Сити
12.12.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
47'
В. Хулахан
16'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Эвертон
Желтая карточка
Р. Мартин
90'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
В. Хулахан
84'
76'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Баркли
69'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 1:1!
В. Хулахан
47'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
А. Уисдом
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-5-1
1
Радд
14
Уисдом
4
Бассонг
13
Ольссон
16
Мартин
11
Брэди
19
О'Нил
27
Редмонд
6
Теттей
14
Хулахан
35
Джером
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
26
Мори
6
Стоунз
3
Бэйнс
18
Бэрри
8
Клеверли
6
Баркли
10
Деулофеу
9
Лукаку
2
Коне
14
Уисдом
6
Беннетт
6
Беннетт
14
Уисдом
14
Хулахан
16
Хаусон
16
Хаусон
14
Хулахан
6
Баркли
24
Гибсон
24
Гибсон
6
Баркли
10
Деулофеу
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Деулофеу
Остались в запасе
Норвич Сити
Эвертон
26
Джон Радди
ВР
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Норвич Сити - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
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