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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2015
Ньюкасл
26.12.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
90+3'
Т. Клеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Т. Клеверли
Замена
Ф. Товен
️️️️
А. Перес
87'
85'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Миральяс
Желтая карточка
Д. Коулбэк
83'
69'
Замена
М. Бешич
️️️️
А. Леннон
69'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Баркли
63'
Желтая карточка
Р. Баркли
36'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
Д. Янмат
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
2
Колоччини
99
Мбемба
22
Янмат
23
Вейналдум
17
Сиссоко
6
Анита
4
Коулбэк
9
Митрович
22
Перес
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
26
Мори
6
Стоунз
3
Бэйнс
12
Леннон
18
Бэрри
6
Баркли
8
Клеверли
9
Лукаку
87
Миральяс
22
Перес
10
Товен
10
Товен
22
Перес
12
Леннон
17
Бешич
17
Бешич
12
Леннон
87
Миральяс
21
Осман
21
Осман
87
Миральяс
6
Баркли
10
Деулофеу
10
Деулофеу
6
Баркли
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
1
Карл Дарлоу
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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