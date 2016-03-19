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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 19 марта 2016
Эвертон
19.03.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
7'
Д. Уэлбек
42'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
86'
Замена
К. Чамберс
️️️️
А. Ивоби
75'
Замена
К. Гиббс
️️️️
М. Озил
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Р. Баркли
73'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
М. Бешич
45'
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Ивоби
Пас отдал
Э. Бельерин
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-4-1
1
Жоэль
3
Бэйнс
26
Мори
19
Ягиелка
23
Коулмен
17
Бешич
8
Клеверли
6
Баркли
16
МакКарти
12
Леннон
9
Лукаку
4-1-1-2-2
1
Оспина
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
6
Эль-Ненни
10
Озил
17
Ивоби
18
Уэлбек
4
Санчес
17
Бешич
6
Стоунз
6
Стоунз
17
Бешич
6
Баркли
10
Деулофеу
10
Деулофеу
6
Баркли
10
Озил
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Озил
17
Ивоби
12
Чамберс
12
Чамберс
17
Ивоби
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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