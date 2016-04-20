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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 20 апреля 2016
Ливерпуль
20.04.2016, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
43'
Д. Ориги
45+2'
М. Сахо
61'
Д. Старридж
76'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Милнер
81'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Аллен
76'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Р. Фирмино
66'
62'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Д. Стоунз
ГОЛ! 3:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Лейва
61'
58'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Р. Баркли
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
54'
50'
Красная карточка
Р. Мори
46'
Замена
М. Бешич
️️️️
Г. Бэрри
ГОЛ! 2:0!
М. Сахо
Пас отдал
Д. Милнер
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Милнер
43'
42'
Желтая карточка
А. Леннон
Желтая карточка
Д. Милнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
12
Сахо
17
Клайн
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
27
Ориги
9
Фирмино
4-4-2
1
Жоэль
16
Овьедо
26
Мори
6
Стоунз
3
Бэйнс
12
Леннон
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Фирмино
7
Аллен
7
Аллен
9
Фирмино
20
Милнер
33
Айб
33
Айб
20
Милнер
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
6
Стоунз
20
Пиенаар
20
Пиенаар
6
Стоунз
18
Бэрри
17
Бешич
17
Бешич
18
Бэрри
6
Баркли
8
Клеверли
8
Клеверли
6
Баркли
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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