Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Бразилия. Серия А 2020