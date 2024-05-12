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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Ботафого
Форталеза - Ботафого: обзор матча 12 мая 2024
Форталеза
12.05.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
10'
Т. Почеттино
41'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Ботафого
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
90'
+4
88'
Желтая карточка
А. Барбоза
Замена
З. Велисон
️️️️
Г. Насименту
84'
81'
Желтая карточка
Д. Эрнандес
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
74'
73'
Желтая карточка
Куябано
Замена
I. Machuca
️️️️
Т. Почеттино
72'
72'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Понте
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
65'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Р. Кайзер
64'
64'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Данило
60'
Желтая карточка
М. Понте
57'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Жеффиньо
57'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Л. Энрике
57'
Замена
Д. Эрнандес
️️️️
О. Ромеро
54'
Желтая карточка
О. Ромеро
Желтая карточка
Г. Насименту
49'
41'
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
О. Ромеро
Желтая карточка
Тити
24'
ГОЛ! 1:0!
Т. Почеттино
Пас отдал
Б. Лопес
10'
1'
Желтая карточка
Джон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
7
Мариньо
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Матео Понте
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
15
Данило
ОП
40
Грегоре
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Форталеза
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
23
Dudu
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Диего Эрнандес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
8
Хакоб Монтес
ЦП
7
Жуниор Сантос
ПВ
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
4-2-2-3
6
Джонатан
13
Кушчевич
4
Тити
2
Тинга
5
Россетто
35
Насименту
7
Мариньо
77
Лопес
8
Почеттино
1
79
Кайзер
4-2-2-2
12
Джон
4
Понте
15
Баштуш
2
Барбоза
66
Куябано
15
Данило
40
Грегоре
3
Че Че
10
Ромеро
11
Энрике
47
Жеффиньо
35
Насименту
28
Велисон
28
Велисон
35
Насименту
8
Почеттино
11
11
8
Почеттино
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
79
Кайзер
18
Лусеро
18
Лусеро
79
Кайзер
4
Понте
22
Суарес
22
Суарес
4
Понте
15
Данило
17
Фрейтас
17
Фрейтас
15
Данило
10
Ромеро
33
Эрнандес
33
Эрнандес
10
Ромеро
47
Жеффиньо
11
Саварино
11
Саварино
47
Жеффиньо
11
Энрике
7
Сантос
7
Сантос
11
Энрике
Остались в запасе
Форталеза
Ботафого
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Форталеза - Ботафого
3
6
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
19
Офсайды
5
0
Количество передач
355
487
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.37
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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