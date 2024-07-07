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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Флуминенсе
Форталеза - Флуминенсе: обзор матча 07 июля 2024
Форталеза
07.07.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
56'
Х. Мартин Лусеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Флуминенсе
Замена
K.
️️️️
L. Sasha
90'
+4
87'
Желтая карточка
Г. Кано
Замена
П. Аугусто
️️️️
М. Россетто
80'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
80'
78'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Гансо
74'
Желтая карточка
К. Элиас
Замена
Мариньо
️️️️
Б. Лопес
73'
Желтая карточка
Т. Почеттино
71'
70'
Замена
F.
️️️️
Мартинелли
64'
Замена
К. Элиас
️️️️
Д. Кеннеди
64'
Замена
Эскердинья
️️️️
Гуга
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Т. Почеттино
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
5
Александер
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
11
Imanol Machuca
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
4
Amorim
ЦП
37
Kauan
ЦП
7
Мариньо
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Arthur
ЦП
18
Габриэл
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
3-3-1-3
6
Джонатан
2
Тинга
2
Бритес
5
Россетто
88
22
Пикачу
77
Лопес
18
Лусеро
8
Почеттино
1
3-2-2-1-2
1
Фабио
23
Гуга
3
Карлос
2
Хавьер
21
Сантос
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Маркиньос
20
Кено
9
Кеннеди
5
Россетто
28
Аугусто
28
Аугусто
5
Россетто
88
37
37
88
77
Лопес
7
Мариньо
7
Мариньо
77
Лопес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
23
Гуга
28
Эскердинья
28
Эскердинья
23
Гуга
8
Мартинелли
36
36
8
Мартинелли
10
Гансо
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Гансо
9
Кеннеди
9
Элиас
9
Элиас
9
Кеннеди
Остались в запасе
Форталеза
Флуминенсе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
4
Amorim
ЦП
21
Мойзес
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
98
Витор Эудес
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
18
Габриэл
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Imanol Machuca
ЦП
4
Amorim
ЦП
21
Мойзес
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
18
Габриэл
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Форталеза - Флуминенсе
1
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
0
Количество передач
314
452
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
2.17
0.34
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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