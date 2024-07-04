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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Форталеза
Васко да Гама - Форталеза: обзор матча 04 июля 2024
Васко да Гама
04.07.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
63'
П. Вегетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Форталеза
Желтая карточка
Л. Питон
83'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
81'
71'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
70'
Замена
K.
️️️️
Тити
Замена
З. Габриэл
️️️️
У. Моура
68'
67'
Желтая карточка
М. Россетто
65'
Желтая карточка
Тити
Желтая карточка
Давид
64'
ГОЛ! 1:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Л. Питон
63'
58'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
Б. Пачеко
58'
Замена
Мариньо
️️️️
Т. Почеттино
Желтая карточка
У. Моура
52'
46'
Замена
М. Россетто
️️️️
L. Sasha
Замена
Р. Рохас
️️️️
Майкон
46'
40'
Красная карточка
Г. Насименту
Желтая карточка
Майкон
37'
35'
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Димитри Пайет
АП
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-2-2-2
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
5
Моура
85
Карвальо
7
Давид
10
Пайет
19
Вегетти
28
Адсон
4-3-1-3
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
28
Аугусто
88
35
Насименту
77
Лопес
8
Почеттино
18
Лусеро
1
3
Майкон
3
Рохас
3
Рохас
3
Майкон
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
5
Моура
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
5
Моура
91
Пачеко
6
Джонатан
6
Джонатан
91
Пачеко
88
5
Россетто
5
Россетто
88
4
Тити
37
37
4
Тити
8
Почеттино
7
Мариньо
7
Мариньо
8
Почеттино
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
Остались в запасе
Васко да Гама
Форталеза
13
Кейллер
ВР
25
Бруно Пракседес
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
25
Бруно Пракседес
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Остались в запасе
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Васко да Гама - Форталеза
4
1
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
21
12
Офсайды
2
1
Количество передач
519
344
Сейвы
4
7
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.39
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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