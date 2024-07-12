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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Форталеза
Фламенго - Форталеза: обзор матча 12 июля 2024
Фламенго
12.07.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
39'
Педро (П)
11'
Уэсли (АГ)
63'
Х. Мартин Лусеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Форталеза
88'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
88'
Замена
Б. Кушчевич
️️️️
Я. Пикачу
84'
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
80'
75'
Замена
L. Sasha
️️️️
Т. Почеттино
75'
Замена
Б. Пачеко
️️️️
Ф. Джонатан
Замена
Л. Ортис
️️️️
Ф. Бруно
70'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Аллан
70'
63'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Т. Почеттино
Желтая карточка
Аллан
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Педро
39'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Уэсли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
5
Матеус Россетто
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Луис
43
Уэсли
5
Пульгар
8
Жерсон
29
Аллан
20
Гонсалвеш
9
Педро
7
Араухо
3-3-2-2
2
Бритес
2
Тинга
6
Джонатан
22
Пикачу
28
Аугусто
35
Насименту
77
Лопес
8
Почеттино
18
Лусеро
1
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
15
Бруно
3
Ортис
3
Ортис
15
Бруно
29
Аллан
9
Барбоза
9
Барбоза
29
Аллан
6
Джонатан
91
Пачеко
91
Пачеко
6
Джонатан
22
Пикачу
13
Кушчевич
13
Кушчевич
22
Пикачу
8
Почеттино
88
88
8
Почеттино
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
Остались в запасе
Фламенго
Форталеза
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
4
Тити
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
99
Werton
ЦФ
Остались в запасе
4
Тити
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Фламенго - Форталеза
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
12
Офсайды
2
4
Количество передач
573
244
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.89
0.37
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Маракана
Посещаемость:
57500 из 78838 зрителей (72%)
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