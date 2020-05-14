Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Emre Demir - статистика

#14 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Газиантеп
1 : 1
06.05.2022
Кайсериспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
2 : 3
01.05.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 1
24.04.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Гезтепе
1 : 2
09.04.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
0 : 4
02.04.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
2 : 3
13.03.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
1 : 2
07.03.2022
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
3 : 2
25.02.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Кайсериспор
2 : 1
19.02.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Кайсериспор
4 : 3
04.02.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Касымпаша
3 : 1
23.01.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
3 : 0
27.12.2021
Сивасспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Йени Малатьяспор
2 : 2
23.12.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
0 : 0
19.12.2021
Газиантеп
79' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бешикташ
4 : 2
12.12.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
05.12.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
1 : 1
22.11.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
2 : 1
31.10.2021
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
2 : 0
23.10.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
6 : 3
18.10.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
1 : 2
02.10.2021
Трабзонспор
87' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Гиресунспор
1 : 1
26.09.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
3 : 0
22.09.2021
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Хатайспор
2 : 1
19.09.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
2 : 0
11.09.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
28.08.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 1
20.08.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Алтай
3 : 0
14.08.2021
Кайсериспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+