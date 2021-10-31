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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Карагюмрюк
Кайсериспор - Карагюмрюк: обзор матча 31 октября 2021
Кайсериспор
31.10.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Карагюмрюк
73'
М. Гавранович
90+3'
М. Тиам
23'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Карагюмрюк
ГОЛ! 2:1!
М. Тиам
Пас отдал
М. Кардозу
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Эркин
Вторая желтая
О. Булут
88'
Желтая карточка
О. Кеман
86'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Э. Бассан
85'
Замена
К. Манэ
️️️️
Г. Кампаньяро
85'
79'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Пешич
79'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Д. Дурмаз
79'
Замена
К. Фрей
️️️️
А. Бертолаччи
Желтая карточка
О. Булут
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Гавранович
Пас отдал
О. Булут
73'
Замена
М. Кардозу
️️️️
Л. Кароль
71'
66'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Э. Мор
61'
Красная карточка
Д. Люккассен
Замена
И. Парлак
️️️️
И. Акдаг
61'
49'
Желтая карточка
Ф. Борини
29'
Желтая карточка
Э. Вивиано
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Ф. Борини
14'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Онур Булут
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
11
Керим Фрей
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
77
Аднан Угур
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
3-1-3-3
1
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
15
Кампаньяро
6
Булут
9
Тиам
8
Кеман
19
Гавранович
17
Бассан
12
Акдаг
3-3-1-4
86
Бекароглу
87
Жуканович
88
Эркин
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
6
Билья
7
Мор
16
Борини
8
Пешич
32
Люккассен
2
Вивиано
23
Кароль
20
Кардозу
20
Кардозу
23
Кароль
17
Бассан
25
Саздаги
25
Саздаги
17
Бассан
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
15
Кампаньяро
12
Акдаг
23
Парлак
23
Парлак
12
Акдаг
8
Пешич
14
Карамо
14
Карамо
8
Пешич
7
Мор
29
Балковец
29
Балковец
7
Мор
91
Бертолаччи
11
Фрей
11
Фрей
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
10
Дурмаз
88
Эркин
7
Муса
7
Муса
88
Эркин
Остались в запасе
Кайсериспор
Карагюмрюк
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
97
Утку Ювакуран
ВР
8
Тунай Торун
ЦП
77
Аднан Угур
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
8
Тунай Торун
ЦП
77
Аднан Угур
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Кайсериспор - Карагюмрюк
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
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