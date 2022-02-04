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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Хатайспор
Кайсериспор - Хатайспор: обзор матча 04 февраля 2022
Кайсериспор
04.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
4 : 3
Завершен
Хатайспор
25'
И. Акдаг (П)
49'
К. Манэ
61'
Э. Бассан
68'
U. Demirok
51'
Д. Сан-Луи
70'
С. Фалет
90+4'
Ф. Курукук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Хатайспор
90'
+4
ГОЛ! 4:3!
Ф. Курукук
Пас отдал
Кахраба
Замена
М. Кардозу
️️️️
А. Пармак
88'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
К. Манэ
88'
Замена
О. Кеман
️️️️
А. Бертолаччи
84'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
79'
Замена
Д. Аттама
️️️️
И. Акдаг
78'
76'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Траоре
71'
Замена
Кахраба
️️️️
С. Лобжанидзе
70'
ГОЛ! 4:2!
С. Фалет
Пас отдал
Д. Сан-Луи
ГОЛ! 4:1!
U. Demirok
Пас отдал
А. Пармак
68'
ГОЛ! 3:1!
Э. Бассан
61'
58'
Желтая карточка
А. Траоре
56'
Замена
С. Фалет
️️️️
Э. Каплан
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сан-Луи
ГОЛ! 2:0!
К. Манэ
49'
46'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
М. Буджемаа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Акдаг
25'
23'
Желтая карточка
Э. Каплан
Пенальти не реализован!
U. Demirok
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
3-3-4
1
23
Кароль
15
45
Четин
6
Булут
6
Пармак
91
Бертолаччи
17
Бассан
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
12
Акдаг
4-5-1
1
Моанд
53
Оксюз
4
Эргюн
22
Черекчи
75
Каплан
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
5
Сакей
10
Траоре
8
Буджемаа
92
Диуф
6
Пармак
20
Кардозу
20
Кардозу
6
Пармак
91
Бертолаччи
8
Кеман
8
Кеман
91
Бертолаччи
12
Акдаг
3
Аттама
3
Аттама
12
Акдаг
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
75
Каплан
5
Фалет
5
Фалет
75
Каплан
12
Лобжанидзе
10
Кахраба
10
Кахраба
12
Лобжанидзе
8
Буджемаа
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
8
Буджемаа
10
Траоре
7
Камара
7
Камара
10
Траоре
Остались в запасе
Кайсериспор
Хатайспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Кайсериспор - Хатайспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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