Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 22 сентября 2021
Кайсериспор
22.09.2021, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Галатасарай
39'
М. Тиам
45'
Э. Бассан
53'
М. Тиам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
90'
+5
Желтая карточка
М. Дианье
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Тиам
90'
Желтая карточка
И. Акдаг
87'
Замена
К. Манэ
️️️️
Б. Менса
87'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Э. Бассан
87'
79'
Замена
А. Бабакан
️️️️
Т. Антальялы
Желтая карточка
S. Lung Jr.
75'
Замена
О. Кеман
️️️️
М. Кардозу
68'
59'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
58'
Замена
М. Дианье
️️️️
О. Джаглаян
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Тиам
53'
46'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
46'
Замена
О. Морутан
️️️️
С. Фегули
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Килинк
ГОЛ! 2:0!
Э. Бассан
Пас отдал
Б. Менса
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
Б. Менса
39'
37'
Желтая карточка
О. Джаглаян
Желтая карточка
М. Хосейни
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Кайсериспор
3
Ясир Субаши
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
35
Айтач Кара
ЦП
30
Аталай Бабакан
АП
80
Олимпиу Морутан
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
3-3-1-3
1
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
9
Тиам
6
Булут
43
Менса
20
Кардозу
12
Акдаг
3
Аттама
17
Бассан
4-2-1-3
16
Муслера
33
Озтюрк
2
Йедлин
25
Нельссон
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
12
Ассунсао
11
Килинк
17
Джаглаян
42
Мохамед
17
Бассан
3
Субаши
3
Субаши
17
Бассан
20
Кардозу
8
Кеман
8
Кеман
20
Кардозу
43
Менса
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
43
Менса
9
Тиам
23
Парлак
23
Парлак
9
Тиам
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
14
Антальялы
30
Бабакан
30
Бабакан
14
Антальялы
8
Фегули
80
Морутан
80
Морутан
8
Фегули
11
Килинк
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Килинк
17
Джаглаян
45
Дианье
45
Дианье
17
Джаглаян
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+