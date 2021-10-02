Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Трабзонспор
Кайсериспор - Трабзонспор: обзор матча 02 октября 2021
Кайсериспор
02.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
41'
Э. Бассан
12'
Т. Бакасетас
60'
Т. Бакасетас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Трабзонспор
Желтая карточка
E. Demir
90'
+2
Замена
М. Пектемек
️️️️
О. Булут
88'
87'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Э. Нвакаеме
Замена
E. Demir
️️️️
М. Тиам
87'
Желтая карточка
Э. Бассан
86'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Фернандеш
78'
Замена
М. Гавранович
️️️️
И. Акдаг
78'
69'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Т. Бакасетас
69'
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
U. Demirok
59'
56'
Замена
А. Трондсен
️️️️
М. Сиопис
56'
Замена
А. Омюр
️️️️
Жервиньо
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Кардозу
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бассан
Пас отдал
О. Булут
41'
35'
Желтая карточка
М. Сиопис
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
21
Джанини
ЦФ
3-4-1-2
1
23
Кароль
15
4
Коловециос
9
Тиам
99
Фернандеш
8
Кеман
6
Булут
20
Кардозу
12
Акдаг
17
Бассан
4-2-2-2
1
Чакир
33
Перес
22
Каплан
12
Кейбаши
32
Ие
6
Сиопис
17
Гамшик
9
Бакасетас
27
Жервиньо
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
6
Булут
9
Пектемек
9
Пектемек
6
Булут
9
Тиам
14
14
9
Тиам
99
Фернандеш
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
99
Фернандеш
12
Акдаг
19
Гавранович
19
Гавранович
12
Акдаг
20
Кардозу
23
Парлак
23
Парлак
20
Кардозу
6
Сиопис
16
Трондсен
16
Трондсен
6
Сиопис
9
Нвакаеме
4
Денсвил
4
Денсвил
9
Нвакаеме
9
Бакасетас
3
Эздемир
3
Эздемир
9
Бакасетас
27
Жервиньо
33
Омюр
33
Омюр
27
Жервиньо
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+