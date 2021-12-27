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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Сивасспор
Кайсериспор - Сивасспор: обзор матча 27 декабря 2021
Кайсериспор
27.12.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
9'
М. Гавранович
17'
М. Гавранович
23'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Сивасспор
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Пектемек
88'
Замена
E. Demir
️️️️
М. Тиам
88'
81'
Замена
Э. Йигитер
️️️️
О. Кайоде
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Э. Бассан
70'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Гавранович
70'
68'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
П. Энрике
67'
Замена
А. Огуз
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
О. Кеман
61'
Замена
И. Акдаг
️️️️
Г. Кампаньяро
55'
46'
Замена
А. Окечукву
️️️️
К. Атакан Кесгин
46'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
Желтая карточка
U. Demirok
43'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
36'
ГОЛ! 3:0!
М. Тиам
Пас отдал
М. Гавранович
23'
ГОЛ! 2:0!
М. Гавранович
Пас отдал
М. Тиам
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Онур Булут
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
2-1-3-4
1
23
Кароль
15
15
Кампаньяро
6
Булут
9
Тиам
8
Кеман
9
Пектемек
19
Гавранович
17
Бассан
3
Аттама
4-4-2
35
Вурал
6
Гутас
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
5
Кофи
7
Энрике
76
Файр
20
Кесгин
80
Кайоде
9
Ятабаре
17
Бассан
25
Саздаги
25
Саздаги
17
Бассан
9
Пектемек
28
Дживелек
28
Дживелек
9
Пектемек
9
Тиам
14
14
9
Тиам
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
15
Кампаньяро
12
Акдаг
12
Акдаг
15
Кампаньяро
14
Камара
2
Огуз
2
Огуз
14
Камара
80
Кайоде
6
Йигитер
6
Йигитер
80
Кайоде
20
Кесгин
14
Окечукву
14
Окечукву
20
Кесгин
7
Энрике
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
7
Энрике
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
Остались в запасе
Кайсериспор
Сивасспор
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Корай Алтинай
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Корай Алтинай
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Кайсериспор - Сивасспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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