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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Кайсериспор
Газиантеп - Кайсериспор: обзор матча 06 мая 2022
Газиантеп
06.05.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
27'
А. Максим
26'
И. Парлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Кайсериспор
82'
Замена
E. Demir
️️️️
Э. Бассан
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Ж. Фигейредо
75'
69'
Замена
К. Манэ
️️️️
Г. Саздаги
Замена
А. Меркель
️️️️
R. Niyaz
63'
51'
Желтая карточка
Л. Кароль
Замена
М. Демир
️️️️
М. Джихан
46'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Субаши
45'
+2
Желтая карточка
И. Акдаг
39'
Замена
Я. Субаши
️️️️
И. Парлак
ГОЛ! 1:1!
А. Максим
27'
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Парлак
Пас отдал
И. Акдаг
Желтая карточка
А. Максим
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
6
Онур Булут
ПП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
3-2-5
19
Гювенк
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
21
Эрдоган
44
Максим
5
Эрсой
28
Сагаль
20
11
Джихан
25
Фигейредо
2-1-4-3
1
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
12
Акдаг
6
Пармак
25
Саздаги
3
Аттама
23
Парлак
17
Бассан
25
Фигейредо
37
Мендиль
37
Мендиль
25
Фигейредо
20
21
Меркель
21
Меркель
20
11
Джихан
9
Демир
9
Демир
11
Джихан
23
Парлак
3
Субаши
3
Субаши
23
Парлак
17
Бассан
14
14
17
Бассан
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
Остались в запасе
Газиантеп
Кайсериспор
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Газиантеп - Кайсериспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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